Андрюс Кубилюс: События в Беларуси — это конец эры авторитаризма 7 25.08.2020, 17:14

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Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

Белорусская революция — за демократию, это не геополитика.

Бывший премьер-министр Литвы и сопредседатель Парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюс Кубилюс принял участие в прошедшей в Вильнюсе конференции Калиновского. Во время конференции политик рассказал о позиции западных стран по ситуации в Беларуси, а также поделился своим видением того, как Европа может содействовать демократическим переменам в стране, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

«Наша позиция очень простая — Лукашенко проиграл выборы, Тихановская выиграла выборы. К сожалению, результаты выборов украдены, поэтому необходимо провести новые, открытые и демократические выборы.

С Беларусью мы видим волну демократии. Еще четыре года назад я был пессимистом в отношении Беларуси. Революция в Беларуси — это революция за демократию, это не геополитика. Это очень важно понимать. То, что мы видим в Беларуси и в далеком Хабаровске — это конец эры постсоветских авторитарных режимов. Авторитаризм теряет лояльность и веру людей. Мы видим также медленный, но верный распад последней идеи империи на европейском континенте. Польша и Балтийские страны сбежали чуть раньше, после — Грузия, Украина, сейчас начинается процесс движения Беларуси на выход из-под сферы интересов России.

Белорусская революция — это также тест для всей западной демократии. Как мы можем помочь белорусам защитить их демократический выбор? Понятные механизмы — это санкции, международные расследования и привлечение к ответственности сотрудников силовых структур, применявших насилие. Но есть также два основных вопроса, над которыми европейские политики должны думать уже сейчас.

Первый — как содействовать уходу Лукашенко. Конечно, внутренние вопросы будут решать сами белорусы. Но как международное сообщество мы можем начать серьезную процедуру международного расследования преступлений, совершенных ОМОН, а также расследование о секретном имуществе Лукашенко, не только в России, но и в Арабских странах. Мы должны начать об этом говорить.

Еще один пункт: Лукашенко боится новых выборов, он понимает, что проиграет их. Я не знаю, когда он собирается организовать так называемую инаугурацию. Он понимает, что, когда он примет инаугурацию, его нынешний мандат окончен. ЕС не признал выборы. Моментально он становится нелегитимным, что будет означать преступление против Конституции — он станет узурпатором власти. Если Лукашенко сейчас пытается наказать Координационный совет за попытку захвата власти, западные политики должны четко донести — он сам будет захватчиком власти, как только примет инаугурацию.

Второй вопрос — как помочь демократической Беларуси, которая несомненно такой станет, справиться с экономическими сложностями, которые неизбежно возникнут?

Западные страны должны говорить о пакете помощи уже сейчас. Если мы этого не сделаем, Путин будет пользоваться ситуацией и пытаться навязать свое экономическое влияние.

Исходя из оказанной Украине помощи после Майдана и из соотношения размеров и населения стран, Западные государства должны готовить пакет помощи на 3.54 миллиарда евро. Это будет месседж от западного мира для всех, кто идет на забастовки и переживает за экономическую составляющую страны после революции — мы не оставим Беларусь в сложной ситуации».

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