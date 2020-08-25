До +25°С ожидается в Беларуси в среду

До +25°С ожидается в Беларуси в среду1
- 25.08.2020, 18:08
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Ночью и утром в отдельных районах Беларуси ожидается туман.
Дожди и до 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 августа, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем по западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси ожидается туман. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 19-25 тепла.