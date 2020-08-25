Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский арестован на 15 суток10
- 25.08.2020, 18:45
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Руководитель стачком МТЗ Сергей Дылевский получил 10 суток ареста.
Сегодня в Беларуси прошли очередные суды над активистами.
Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский арестован на 15 суток.
Руководитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский получил 10 суток административного ареста.
Сопредседатель БХД Ольга Ковалькова также арестована на десять суток.
Участник демонстрации Егор Литвинко осужден на 10 суток.
Информация по судам над другими активистами будет обновляться.