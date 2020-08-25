Правительство Латвии обсуждает санкции для лукашенковских чиновников 3 25.08.2020, 19:02

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Речь идет о национальных санкциях.

25 августа правительство Латвии весь день обсуждает персональные санкции в отношении белорусских чиновников, ответственных за нарушения на выборах и силовое подавление уличных протестов.

“Пока что я не могу ничего прокомментировать, потому что сейчас санкции еще не введены. Но обсуждение этого вопроса все еще продолжается”, — рассказал Еврорадио пресс-секретарь Кабинета министров Рейнис Гравитис.

Речь идет о национальных санкциях — запрете на въезд в страну.

Некоторые решения по Беларуси сегодня уже приняты. Правительство Латвии решило выделить 150 тысяч евро из бюджетной программы “Средства для непредвиденных случаев” на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси.

19 августа о намерении ввести персональные санкции в отношении 32 белорусских чиновников, в числе которых Лукашенко, заявил МИД Литвы. Сообщалось, что под санкции попадут сотрудники Центризбиркома, ОМОН и КГБ.

19 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что “мы начали процесс и применили национальные санкции против тех, кто совершал насилие, применяли чрезмерную силу, против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, против тех, кто фальсифицировал выборы”. Теперь санкционный список должно утвердить МВД Литвы. По состоянию на 25 августа о введении санкций официально не объявлено.

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