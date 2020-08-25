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Соломия Бобровская: Призываю украинских депутатов проявить солидарность с народом Беларуси

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  • 25.08.2020, 19:47
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Соломия Бобровская: Призываю украинских депутатов проявить солидарность с народом Беларуси
фото: Solomiia Bobrovska/facebook

Депутат Верховной Рады Украины призвала внести в повестку дня заявление о непризнании результатов выборов в Беларуси.

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Соломия Бобровская выступила в парламенте в поддержку белорусского народа.

- Я призываю этот парламент проявить солидарность и внести в повестку дня заявление о непризнании результатов президентских выборов Республики Беларусь и решительно осуждаю массовые и грубые нарушения прав человека как до, так и во время выборов президента Республики Беларусь!

Уверена, что сейчас мы должны поддерживать белорусов так же искренне, как они поддерживали нас в 2014 году, когда Михаил Жизневский одним из первых погиб за нашу свободу, или в 2020 году, когда Николай Ильин, отдал жизнь за Украину.

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