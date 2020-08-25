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Рига прекратит с Минском торговлю электроэнергией в случае запуска БелАЭС

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  • 25.08.2020, 20:03
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Рига прекратит с Минском торговлю электроэнергией в случае запуска БелАЭС

Об этом заявил премьер-министр Латвии.

Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска Белорусской АЭС, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во вторник после заседания правительства, передает interfax.by.

В то же время премьер сообщил, что в этом случае республика, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя латвийско-российское межсоединение.

В настоящее время не ясно, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами, но, по словам Кариньша, решением этого вопроса займется министерство экономики республики, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.

На просьбу объяснить, почему правительство приняло такое решение именно сейчас, Кариньш ответил, что этот вопрос обсуждался и раньше, в основном с точки зрения ядерной безопасности. "Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Литва настаивала на выработке единой позиции Балтийских стран по отказу от покупки электроэнергии у Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС, заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис.

В июне 2017 года литовский парламент закрепил в законе утверждение о том, что БелАЭС является небезопасной и создает угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью. Целью этого закона также было ограничение импорта электроэнергии из Беларуси.

Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС началась 7 августа.

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