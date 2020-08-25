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Учитель из Могилевской области: Планируем с 1 сентября начать забастовку

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  • 25.08.2020, 20:40
  • 8,206
Учитель из Могилевской области: Планируем с 1 сентября начать забастовку
иллюстрационное фото

Учителя намерены выдвинуть свои требования к начальству.

"Я работаю учителем математики в Могилевской области, - пишет подписчица телеграм-канала “Беларусь бастует!”. - В моей школе довольно дружный коллектив, мы часто собираемся вместе, много общаемся.

После того, как в нашей школе прошли выборы, мы столкнулись с гневными претензиями о фальсификации со стороны родителей наших учеников.

Это было крайне неприятно, учитывая, что никто из нас, обычных учителей, даже не был допущен в избирательную комиссию.

Мы с коллегами много общались на эту тему и пришли к выводу, что мы не желаем делить позор с нашим руководством. Мы не хотим быть в стороне, поэтому планируем также выдвинуть свои требования к начальству и присоединиться к забастовке с первого сентября!"

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