ЕС введет адресные санкции против лукашенковских чиновников 13 25.08.2020, 21:01

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Санкционный список будет обновляться.

Европейский союз введет адресные санкции против тех деятелей в Беларуси, которые несут ответственность либо за фальсификацию президентских выборов, либо за репрессии против народа после выборов, передает interfax.by.

"Я не могу назвать точного числа - где-то от 15 до 20 человек", - сказал во вторник журналистам высокопоставленный источник ЕС, рассказывая о повестке дня неформального "гимнихского" совещания министров иностранных дел стран союза, которое состоится в Берлине 27-28 августа.

"Гимних" - неформальное совещание, и поэтому никаких решений, в том числе по санкциям, на нем не будет принято. Министры дадут политическую поддержку как принципов, так и характера санкций. И, возможно, назовут некоторые имена. Это обеспечит потом быстрое принятие официальных решений по письменной процедуре. Список будет открытым и по ходу дела дополняться.

"Для санкций мы должны иметь достаточно улик против тех, к кому они применяются, чтобы их нельзя было успешно оспорить в Суде ЕС в Люксембурге, - напомнил этот источник. - В прошлом такое случалось, и это плохой опыт. Необходимо качество идентификации".

Санкционный список составляется и будет обновляться на основе информации, получаемой в основном от стран-членов ЕС и представительства ЕС в Минске, сказал он.

ЕС обычно вводит санкции, чтобы "изменить поведение международных акторов". Это политическое обоснование. Наказать виновных может только народ их страны.

"Наши санкции - это не карательные меры, - заявил этот чиновник. - Мы не судьи, не полиция и не административные органы. Мы хотим изменить политическое поведение (руководителей - прим.). Можно много спорить, насколько санкции исторически доказали свою действенность. Мы по-прежнему верим, что они полезны в международной политике".

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