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Бали из-за COVID-19 не будет принимать туристов до конца года

  • 25.08.2020, 21:18
  • 2,326
Бали из-за COVID-19 не будет принимать туристов до конца года

Пока неизвестно, когда остров снова откроют для иностранных путешественников.

Власти Индонезии решили не открывать остров Бали для туристов до конца года из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом заявил губернатор острова Вайан Костер, сообщает BBC.

По его словам, власти Бали планируют сосредоточиться на привлечении внутренних туристов, чтобы начать восстановление экономики после пандемии. Экономика Бали на 80% зависит от туризма.

При этом губернатор не уточнил, когда остров снова откроют для иностранных путешественников. Ранее планировалось, что иностранные туристы смогут посещать страну с 11 сентября.

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