Фоторепортаж: Праздник Независимости под зонтами

Фоторепортаж: Праздник Независимости под зонтами1
- 25.08.2020, 22:02
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Тысячи белорусов пришли на площадь отпраздновать день восстановления независимости Беларуси.
Вечером 25 августа 1991 года Верховный Совет проголосовал за придание Декларации о государственном суверенитете БССР статуса конституционного закона.
Тысячи людей собрались на одноименной площади Минска во вторник вечером, чтобы отметить День Независимости. Перед присутствующими на площади выступили депутаты Независимости - те, кто участвовал в разработке и принятии Декларации. Это члены оппозиции БНФ в Верховном Совете ХІІ созыва Петр Садовский, Сергей Антончик, Лявон Борщевский, Леонтий Зданевич и другие.
«Радыё Свабода» опубликовало фоторепортаж.