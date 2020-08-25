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Фоторепортаж: Праздник Независимости под зонтами

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  • 25.08.2020, 22:02
  • 3,787
Фоторепортаж: Праздник Независимости под зонтами
фото: uladz hrydzin (rfe/rl)

Тысячи белорусов пришли на площадь отпраздновать день восстановления независимости Беларуси.

Вечером 25 августа 1991 года Верховный Совет проголосовал за придание Декларации о государственном суверенитете БССР статуса конституционного закона.

Тысячи людей собрались на одноименной площади Минска во вторник вечером, чтобы отметить День Независимости. Перед присутствующими на площади выступили депутаты Независимости - те, кто участвовал в разработке и принятии Декларации. Это члены оппозиции БНФ в Верховном Совете ХІІ созыва Петр Садовский, Сергей Антончик, Лявон Борщевский, Леонтий Зданевич и другие.

«Радыё Свабода» опубликовало фоторепортаж.

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