В Бразилии продают урожай на два года вперед 25.08.2020, 21:52

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Фото с сайта braziliyaway.ru

Таких прецедентов еще не было.

По состоянию на 7 августа 2020 года фермеры из Бразилии — крупнейшего мирового поставщика сои — продали 43% урожая 2020-21 года, тогда как исторически к этому времени удается реализовать около 16% продукции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследовательский отчет компании Safras & Mercado. Продажи растут на фоне сохранения неопределенности в отношении перспектив мировой экономики, передает РБК.

Производители уже начали законтрактовывать урожай 2022 года: по данным Института аграрной экономики штата Мату Гросу, на конец июля 2020-го было продано 1,3% урожая, который предстоит собрать лишь через два года. Директор института Дэниел Латоррак назвал эту ситуацию беспрецедентной.

По данным Bloomberg, большая часть продаж основана на бартере. Фермеры обменивают свою продукцию на сельскохозяйственную химию — удобрения и химикаты.

Внутренние цены на сою в самой Бразилии также выросли до рекордного уровня, так как реальный курс местной валюты упал по отношению к доллару, а спрос на масличные культуры повысился, отмечает агентство: в 2020 году бразильский реал снизился сильнее прочих основных мировых валют, а запасы масличных культур сократились до рекордно низкого уровня из-за высочайшего экспортного спроса на сою за всю историю.

«Фермеры пытаются уменьшить риски, а колебания валютного курса является одним из них», — цитирует Bloomberg аналитика Safras Луиса Фернандо Роке.

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