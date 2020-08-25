Коронавирус: начинаются испытания британской вакцины 25.08.2020, 22:05

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Фото: Reuters

Оксфордскую вакцину испытают 50 тысяч человек.

Около 50 тыс. человек в разных странах мира испытают вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом, чтобы определить ее безопасность и эффективность, заявил в интервью ВВС один из ее разработчиков Эндрю Поллард.

Вакцину совместно создают Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca. Клинические испытания будут проведены на 10 тыс. добровольцах в Великобритании, еще 10 тыс. человек в Бразилии и ЮАР. Также разработчики надеются найти для испытаний 30 тыс. добровольцев в США.

Поллард рассказал, что число новых случаев заболевания в ближайшие недели и месяцы может повлиять на то, насколько быстро исследователи смогут доказать, что вакцина обеспечивает эффективную защиту.

Он отметил в интервью Би-би-си, что в случае быстрого роста заражений ученые, возможно, смогут собрать достаточно данных, чтобы представить их регуляторам уже в этом году.

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