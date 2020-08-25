закрыть
25 августа 2020, вторник, 23:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус: начинаются испытания британской вакцины

  • 25.08.2020, 22:05
  • 1,957
Коронавирус: начинаются испытания британской вакцины
Фото: Reuters

Оксфордскую вакцину испытают 50 тысяч человек.

Около 50 тыс. человек в разных странах мира испытают вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом, чтобы определить ее безопасность и эффективность, заявил в интервью ВВС один из ее разработчиков Эндрю Поллард.

Вакцину совместно создают Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca. Клинические испытания будут проведены на 10 тыс. добровольцах в Великобритании, еще 10 тыс. человек в Бразилии и ЮАР. Также разработчики надеются найти для испытаний 30 тыс. добровольцев в США.

Поллард рассказал, что число новых случаев заболевания в ближайшие недели и месяцы может повлиять на то, насколько быстро исследователи смогут доказать, что вакцина обеспечивает эффективную защиту.

Он отметил в интервью Би-би-си, что в случае быстрого роста заражений ученые, возможно, смогут собрать достаточно данных, чтобы представить их регуляторам уже в этом году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш