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Мы победим!

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  • 25.08.2020, 23:03
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Мы победим!
фото: naviny.by

Как отметили годовщину независимости в Минске.

Тысячи белорусов пришли вечером 25 августа на минскую площадь Независимости, чтобы отметить годовщину провозглашения независимости Беларуси.

Перед собравшимися выступили бывшие депутаты Верховного Совета Беларуси — так называемые «депутаты Независимости», пишет naviny.by.

Митинг на ступенях перед Красным костелом открыл Петр Садовский. «Сегодня я здесь, потому что эти три месяца мы не просто ходили, топтали асфальт и терлись, как говорит один черный персонаж. (...) Наши ценности берут начало от Туровского, Полоцкого княжеств, ВКЛ, БНР. 30 лет назад появился БНФ. То, что происходит сегодня, — всё это континуум белорусской истории. Будут спады, поражения, но если есть ценности в голове, пессимизма не будет. Мы уже старые корчи, а вы — молодые, умные, невероятные!», — сказал Садовский.

Выступивший затем Леонтий Зданевич заявил, что сегодня для него большой праздник. «Не потому, что просто 29-я годовщина декларации о суверенитете, а потому что я вижу вас, — сказал он. — Я вижу, что наша работа была не зря, что эстафету борьбы за независимость есть кому принять. Вы очень красивые, особенно наши девушки — я просто плакал в воскресенье. В нашем движении, символах есть огромная эстетика, наш народ — красивый, имеет право решать свою судьбу. И мы ее решим — глядя на вас, я в этом уверен. Я верю в победу добра над злом, правды над кривдой. Я хочу дождаться праздника нашей свободы, чтобы мы свой дом строили сами. Спасибо вам, мы победим!»

Сергей Попков рассказал о событиях 25 августа 1991 года. «Так случилось, что под давлением БНФ и людей, которые в тот день тоже, как и вы, собрались на площади, коммунисты сами себя запретили. И в этот день нам удалось добиться независимости Беларуси. Есть логика борьбы — нужно действовать организованно, соответственно ситуации. Поэтому организовываемся, и тогда мы победим. Нельзя спустить этому человеку, который вцепился за власть, отправить прочь. Мы должны быть свободной страной. Наша страна — в ваших сильных руках, не дайте уничтожить нашу страну!», — призвал собравшихся Попков.

Лявон Борщевский в свою очередь заявил, что никому «не удастся испаскудить наши символы». «Кровь Христа — на наших символах. Белорусский народ поднял наши символы и смог победить», — сказал он. Затем Борщевский спел гимн «Магутны Божа». Митингующие подпевали ему и в конце скандировали «Жыве Беларусь!».

После «депутатов Независимости» выступил мужчина, который представился «простым трактористом с МТЗ». Он рассказал, что его 34-летний сын — участник мирных протестов — находится в больнице, ему сделали уже третью операцию, была угроза ампутации. Отметив, что на площади стоят в основном молодые люди, он призвал родителей поддержать своих детей.

После выступлений начался импровизированный концерт, который открыл Андрусь Такинданг.

Затем слово взял 83-летний поэт Ян Гриб, который поздравил собравшихся с годовщиной принятия декларации о независимости. «Тут выступали наши депутаты. Они на самом деле заслуживают большого почета. Они сделали огромную работу, а мы стояли на площади — мерзли, мокли, но поддерживали их. Они объявляли импичмент этому дьяволу, но приехал десант из “братской” России и спас его. И он до сих пор сидит и не хочет сдаваться», — сказал Гриб.

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