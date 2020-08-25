Украинские правозащитники и СМИ сообщили об отправке боевиков из «ДНР/ЛНР» в Беларусь 2 25.08.2020, 23:02

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Фото: ЕРА

В автобусы набирают «добровольцев» с не подконтрольных Украине территорий Донбасса.

В подконтрольных террористическим группировкам "ЛНР" и "ДНР" районах рекруты набирают добровольцев для отправки в Беларусь. Об этом говорится в материале "Радіо Свобода".

Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в комментарии "Радіо Свобода" сказал, что позвонил директору "Восточной правозащитной группы" Вере Ястребовой. Она сообщила о передвижении грузовиков с людьми к границе РФ и Беларуси.

"На одной из остановок, на заправке они сообщили: мол, на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: "Нас там нет", – прокомментировал представитель омбудсмена.

Ястребова 6 августа написала в Facebook, что рекруты предлагают 30 тыс. руб. (10 895 грн), а также суточные и командировочные за поездку к границе РФ и Беларуси.

"Рекруты сообщают о точке дислокации, близкой к границе РФ и Беларуси. Сбор проводится через бригаду "Призрак" и местные военные комиссариаты", – сообщила она.

По ее информации, "рекруты" требуют, чтобы те, кто согласился, в срочном порядке оформили паспорта так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Восточная правозащитная группа" отметила, что на границу РФ и Беларуси отправились три автобуса с "добровольцами из ОРДЛО".

Два автобуса отправились через КПВВ "Изварино", а третий уехал из Антрацита и через город Новошахтинск Ростовской области, уточнили правозащитники.

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