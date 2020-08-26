Выступивший против «таракана» пенсионер из Ганцевичей стал героем байнета 7 26.08.2020, 8:05

13,128

Василий Бурак рассказал, как попал на «провластный» митинг.

21 августа в Ганцевичах проходил провластный митинг. Все шло по плану, пока к микрофону не подошел 72-летний пенсионер Василий Петрович Бурак — и не поделился с собравшимися своим видением ситуации в стране, которое несколько отличалось от того, о чем говорили предыдущие ораторы. Его выступление попытались прервать криками, свистом и песней Алексея Хлестова.

Журналисты tut.by разыскали Василия Петровича и узнали, как он туда попал.

Речь Василия Петровича попала в Сеть — и за день собрала более 250 тысяч просмотров и 14 тысяч лайков. Под роликом свои комментарии оставили почти 2 тысячи пользователей. Люди благодарят пенсионера за честность и смелость.

«Добрый мужчина, как хорошо сказал», — пишет один из пользователей.

Герой ролика — житель Ганцевичей Василий Петрович Бурак. В прошлом — преподаватель физкультуры. Работал в нескольких учебных заведениях Брестской области, некоторое время был тренером-преподавателем по легкой атлетике в Ганцевичском СДЮШОРе.

Пенсионер не в курсе растущей популярности видео с его выступлением.

— Я даже не знаю, что там [на видео]. У меня телефон кнопочный. Да я и им-то пользоваться не умею. Даже не знал, что может что-то выскочить в интернет, — рассказывает Василий Петрович и добавляет — все равно о сказанном не жалеет. — Кто-то же должен говорить, чтобы эту серость, эту тьму сгладить трохі. Трэба жыць, а не існаваць.

Пенсионер уверяет: к выступлению на митинге заранее не готовился:

— Я сам узнал, что будет митинг. Решил прийти.

На митинг пошел, чтобы поделиться своим мнением по поводу ситуации в стране. В первую очередь его волнуют итоги прошедшей избирательной кампании. В этом году Василий Петрович был наблюдателем на избирательном участке в Ганцевичах. Выдвигался путем сбора подписей — от соседей. Вместо необходимых десяти собрал двенадцать — на всякий случай.

По словам Василия Петровича, во время досрочного голосования его пустили на полдня подежурить непосредственно на участке, а в основной день он наблюдал за урной для голосования из коридора. Перед подсчетом голосов его попросили удалиться. Когда подвели итоги выяснилось, что «с большим перевесом» на его участке «победил» Лукашенко.

«Мы ўсе беларусы»

Выступление Василия Петровича на провластном митинге 21 августа продолжалось четыре с половиной минуты. Из них минуту можно вычеркнуть. Это время пенсионер стоял и ждал, пока толпа и орущий из колонок Алексей Хлестаков позволят ему закончить свою мысль.

Начинал свою речь ганцевчанин цитатой из песни Анатолия Ярмоленко: «Помню з дзяцінства бацькоўскі наказ, мной зразумелы з гадамі: «Добрых людзей, сын, усюды шукай. Кепскія знойдуцца самі».

— Мы ўсе беларусы. Трэба кансалідація грамадства. Яна не можа быть укрэплена сілавымі метадамі. Гэта абурае людзей, — сказал со сцены Василий Петрович.

Далее пенсионер вспомнил свою молодость и подчеркнул, что, по его мнению, в стране мало что изменилось.

— Народы пайшлі далей, краіны таксама, а мы дзесьці засталіся на ўскрайку, — делится наблюдениями с толпой Василий Петрович.

Василий Петрович также процитировал французского философа-просветителя Вольтера и упомянул народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова. Последний в знак протеста против насилия отказался от ордена, который вручил ему Лукашенко.

— Товарищ наш дорогой, это орден не Лукашенко, а белорусского народа! Что вы говорите?! О чем вы говорите?! — возразил на это один из участников митинга под возмущенные крики толпы.

Ответить оппонентам Василий Петрович не смог — его выступление прервала песня Алексея Хлестова «Беларусь». Пенсионер подождал пока закончится музыкальная пауза и выпалил на эмоциях:

— Большасць з вас — нават тут, хто сабраўся — не верыць, што ў Ганцавічах за Лукашенко прагаласавала 90%. Вось чаму гэта атрымалася. За Беларусь! — крикнул в микрофон Василий Петрович — и удалился под свист толпы.

Как рассказал Василий Петрович, холодный прием на митинге его не расстроил:

— Наоборот. В такие моменты я стараюсь еще больше мобилизоваться и мой мозг работает еще лучше.

Единственное, из-за чего переживает Василий Петрович, — это скомканная концовка. Завершить свое выступление он хотел с того же, с чего начал — цитаты из песни Анатолия Ярмоленко «Добрые люди».

— Я бы вернулся к этому куплету и сказал бы, что «добрые люди» — это хорошо, но «честные люди» — тоже важно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».