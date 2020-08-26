Польская «Солидарность» собрала миллион злотых для бастующих белорусов 5 26.08.2020, 8:15

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ФОТО: SVABODA.ORG

Независимый профсоюз отправит также нескольких десятков тонн продуктов для рабочих и их семей.

Польский независимый профсоюз «Солидарность» 26 августа отправит в Беларусь гуманитарную помощь в виде нескольких десятков тонн пищевых продуктов, что может пригодиться на рабочих местах во время забастовки, сообщил председатель профсоюза Петр Дуда, пишет польское издание Wiadomości (перевод - svaboda.org).

Также в Польше создали фонд «Солидарность с Беларусью», в который профсоюз «Солидарность» внес 1 миллион злотых (более 700 тысяч белорусских рублей).

25 августа председатель профсоюза Петр Дуда выступил с обращением к Беларуси и созвал конференцию по деятельности профсоюза в поддержку белорусов в борьбе за свободу и гражданские права.

«Мы наблюдаем за развитием событий в Беларуси после фальсификации итогов президентских выборов с большой озабоченностью и беспокойством. Лукашенко выбрал путь жесткого противостояния и жестокого усмирения белорусов, которые продемонстрировали свою позицию. Власть участвует в варварском насилии и жестоких зверствах, которые не имеют никакого рационального оправдания, кроме отчаянной защиты диктатуры», — написал Петр Дуда в обращении.

Он подчеркнул, что для «Солидарности» это особый момент, потому что 40 лет назад помощь была нужна полякам, а теперь поддержка нужна белорусам. Он добавил, что в Беларуси «именно профсоюзных активистов, рабочих увольняют и отправляют в тюрьмы, потому что они находятся в авангарде забастовок против фальсифицированных выборов».

Дуда также призвал другие польские профсоюзы и все политические партии присоединиться к «Солидарности» и помочь Беларуси, «поддержать белорусские семьи, которые потеряют кормильца вследствие ареста или увольнения».

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