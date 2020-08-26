Специалисты рассказали, на сколько лет хватит потенциальной вакцины от коронавируса 1 26.08.2020, 8:23

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ФОТО: REUTERS

Бельгийские вирусологи поделились своими наблюдениями.

В Европе еще два человека заразились коронавирусом повторно. Это усиливает беспокойство относительно того, могут ли люди обрести иммунитет против COVID-19 на фоне попыток мира сдержать пандемию.

Как пишет Reuters (перевод - unian.net), случаи повторного заражения были зафиксированы в Бельгии и Нидерландах. Информация о них появилась после того, как ученые в Гонконге сообщили о мужчине, который подхватил другой штамм коронавируса через 4,5 месяца после выздоровления от COVID-19. Этот случай заражения во второй раз был первым тщательно задокументированным.

Появление таких данных усиливает страх относительно эффективности потенциальной вакцинации против коронавируса, который уже убил сотни тысяч людей. Эксперты же успокаивают, что такие опасения будут оправданы лишь после появления значительно большего количества людей, заболевших во второй раз.

Бельгийский ученый Марк Ван Ранст рассказал, что в его стране повторное заражение произошло с женщиной, которая первый раз заболела в марте. В июне она подхватила другой штамм коронавируса.

По его мнению, в ближайшее время станет известно и о других случаях повторного заражения. Ван Ранст рассказал Reuters, что пациентке 50 лет. В ее теле обнаружили очень мало антител после первого заражения. Хотя они все равно смягчили болезнь во время второго заражения.

По словам вирусолога, такие случаи, скорее всего, будут редкими. Хотя сейчас нельзя сказать об этом наверняка. "Вирус мутирует. И это означает, что потенциальная вакцина не будет препаратом на все времена. Его хватит на 10, может даже 5 лет. Как и в случае с гриппом, его придется регулярно переделывать", - считает Ван Ранст.