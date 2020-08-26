Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции: Санкции будут направлены именно против властей Беларуси

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции: Санкции будут направлены именно против властей Беларуси4
- 26.08.2020, 8:45
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ЕС поддержит стремление белорусских граждан перейти к демократии.
Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал действия Лукашенко «репрессиями в отношении граждан». Политик заявил, что обещает продолжить введение санкций в отношении властей Беларуси.
«Мы видели эту странную и пугающую постановку Лукашенко, который угрожал своему народу», — заявил дипломат. По его мнению, нынешние действия властей Беларуси в отношении граждан уже можно считать репрессиями.
🔴Biélorussie— Caroline Roux (@Caroline_Roux) August 24, 2020
« Il y a des sanctions qui ont été prises, ciblées envers les dirigeants et nous continuons à mettre la pression pour assurer une transition démocratique le plus rapidement possible.»
💬 @CBeaune Secrétaire d’Etat, affaires européennes#Les4v pic.twitter.com/ZrgE3cFTgQ
Бон напомнил, что страны Европы поддерживают жителей Беларуси, и подчеркнул, что санкции направлены против властей, а не населения. Дипломат обещал продолжить давить на Минск, чтобы «обеспечить переход к демократии».