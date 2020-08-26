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«Баста!»: План действий на сегодня, 26 августа

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  • 26.08.2020, 8:49
  • 10,627
«Баста!»: План действий на сегодня, 26 августа
ФОТО: NN.BY

Долбим эту власть со всех сторон.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы утром 26 августа обратились к белорусам:

— Усиливаем давление на власть каждый день. Открываем новые фронты сопротивления, применяем партизанскую тактику, используем все возможные формы борьбы. Продолжаем двигаться вперед, наращивать уличный протест и расширять Всебелорусскую забастовку.

План на сегодня:

Протест везде

Девиз сегодняшнего дня - максимальная децентрализация. Выходим на локальные акции в любой точке городов и поселков в любое время. Долбим власть со всех сторон.

Договариваемся об акциях в чатах своих домов, кварталов и микрорайонов. Мы - партизаны, и действуем по-партизански: быстро, четко, организованно.

Не ждем лидеров, а становимся лидерами сами. Нужна портативная колонка и микрофон, растяжки и флаги - обращайтесь, расскажем, где их достать. Если хотите помочь с покупкой звукоусиливающей аппаратуры или изготовлением флагов и транспарантов в Минске - пишите на @minsk_help.

Главные темы уличных акций - поддержка забастовки рабочих, учителей, студентов, поддержка народных требований.

Вечером выходим на центральные улицы и площади своих городов, устраиваем протест в форме массовых гуляний.

Национальная забастовка

Создаем стачкомы на каждом заводе, в каждой организации. Выбираем наиболее авторитетных товарищей и поручаем им организацию забастовки. Как организовать? Очень просто - прекратить работать, остановить станки и производственные мощности.

Важна координация действий и обмен информацией между стачкомами предприятияй и организаций каждого города и по всей стране. Пишите на горячую линию @zabastovka_bel - поможем.

Не даем себя забалтывать. Не даем себя обмануть. Не отступаем. Мы нанесли серьезные удары по Саше-таракану. Забастовки и протесты выматывают власть, заставляют ее тратить последние ресурсы. Двигаемся дальше - решительно, смело и последовательно.

Наши требования

отставка Лукашенко,

освобождение политзаключенных.

Бессрочный протест - каждый день и до Победы!

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