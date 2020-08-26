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Избитого ОМОНом таксиста из Гродно оперировали в наручниках

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  • 26.08.2020, 9:13
  • 13,107
Избитого ОМОНом таксиста из Гродно оперировали в наручниках

На машину водителя налетел «омоновский тигр».

31-летний Алексей из Гродно в ночь с 11 на 12 августа был избит сотрудниками ОМОНа. Он отработал свою смену в такси и ехал с друзьями отдыхать. На площади Декабристов его автомобиль заблокировали силовики. Мужчину вытащили из машины, уложили на асфальт и начали избивать, сообщает «Блог Гродно s13».

Оперировали гродненца в отделении челюстно-лицевой хирургии областной больницы. В заключительном диагнозе — перелом челюсти, гайморовых пазух, скуловой кости, носа и многочисленные ушибы. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 364 УК Беларуси — насилие либо угроза насилия в отношении сотрудника ОВД (до 6 лет лишения свободы).

Алексей Лапа выписался из больницы в понедельник утром. В больнице мужчина провел почти две недели. Первые три дня он был привязан наручниками к батарее. Оперировали его тоже в наручниках.

Журналисты встретились с Алексеем сразу после его визита в судмедэкспертизу. Под солнцезащитными очками — «красные» глаза от кровоизлияния. Говорит Алексей тихо и медленно — на зубах у него установлены шины после операции на челюсть.

Вечером 11 августа, вспоминает Алексей, он закончил работу. Парень — таксист. Интернета в стране еще не было, заказов было мало — решил ехать с друзьями отдыхать. Выезжая из двора, который находится недалеко от магазина «Алми» на улице Советских пограничников, увидел, что к ним на встречу летел «омоновский тигр».

— Я увидел, что он берется левее, и решил остановиться слева, чтобы пропустить его. Все. Потом понеслись удары по машине. Что это было, я не понимал. Кругом — темнота. Я испугался и двинулся вперед. Выехал на Советских пограничников и повернул направо на Поповича. Ну, а там меня уже задержали.

Сам момент задержания Алексей помнит смутно. Их с друзьями достали из машины, положили лицом на асфальт, заломили руки и били. Били дубинками и берцами. Основная часть ударов пришлась на лицо, вспоминает Алексей.

Кто-то проходил мимо и предложил вызвать скорую, на что сотрудники ОМОНа ответили — «обойдемся без врачей». Уже позже, рассказывает пострадавший, приехал кто-то из «старших» и вызвал бригаду врачей. К этому времени лицо Алексея было в уже луже крови.

— Меня отвезли в БСМП, оттуда — в детскую областную больницу на МРТ. Там уже ко мне приставили конвоира. Первые 72 часа он постоянно находился со мной в больнице. Меня привязали наручниками к батарее. Отпускали только в туалет — находился я там только при открытой двери. И на процедуры.

На операцию Алексея тоже везли в наручниках. Сначала он был прикован к кровати, а в операционной — к столу.

Заключительных диагнозов у Алексея много. В эпикризе они расписаны на несколько строчек. Среди них — многочисленные переломы, ушибы гематомы.

Еще в больнице Алексей узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Он подозревается в насилии либо угрозе насилия в отношении сотрудника милиции. Сам же гродненец уверяет, что никакого сопротивления при задержании не оказывал.

После разговора с журналистами Алексей поехал в Следственный комитет писать заявление с требованием провести проверку по факту избиения его сотрудниками ОМОНа. В своей невиновности мужчина убежден и намерен бороться до конца.

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