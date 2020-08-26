Белорусские родители решили поддержать бастующих учителей 13 26.08.2020, 9:35

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Еще один удар по диктатору.

Многие белорусские учителя и преподаватели решили начать забастовку с 1 сентября. Их инициативу поддержали и родители, пишет телеграм-канал «Беларусь бастует».

«Родители, поддержим бастующих учителей! - обратился с призывом читатель канала. - Не ведем детей в школу!

- это вовлечет в протест тех, кто пока активно молчит, то есть около 70%;

- это еще один плевок в любимую сферу диктатора;

- это максимальная массовость, ведь школа пронизывает все слои общества;

- не хотите не вести детей до результата? Не водите хотя бы неделю;

- это наиболее безопасный протест;

- поддержит собирающихся бастовать учителей;

- пустые школы дадут однозначный посыл политическим элитам, что конфликт перешел в форму полного гражданского неповиновения».

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