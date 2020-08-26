Белорусские родители решили поддержать бастующих учителей

Белорусские родители решили поддержать бастующих учителей13
- 26.08.2020, 9:35
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Еще один удар по диктатору.
Многие белорусские учителя и преподаватели решили начать забастовку с 1 сентября. Их инициативу поддержали и родители, пишет телеграм-канал «Беларусь бастует».
«Родители, поддержим бастующих учителей! - обратился с призывом читатель канала. - Не ведем детей в школу!
- это вовлечет в протест тех, кто пока активно молчит, то есть около 70%;
- это еще один плевок в любимую сферу диктатора;
- это максимальная массовость, ведь школа пронизывает все слои общества;
- не хотите не вести детей до результата? Не водите хотя бы неделю;
- это наиболее безопасный протест;
- поддержит собирающихся бастовать учителей;
- пустые школы дадут однозначный посыл политическим элитам, что конфликт перешел в форму полного гражданского неповиновения».