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Анджей Почобут: Псы разбегутся, слуги предадут

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  • 26.08.2020, 10:11
  • 9,507
Анджей Почобут: Псы разбегутся, слуги предадут
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Время Лукашенко прошло.

Известный журналист Анджей Почобут в «Фейсбуке» поделился своим видением развития ситуации в Беларуси.

– Хотелось бы просто сказать спасибо тем, кто в эти трагические и тревожные недели выходил и продолжает выходить на улицы, бастовал и бастует. Было круто взглянуть на Новую Беларусь: ту, которая не боится, которая имеет свое мнение, которая умная и красивая, которая сочувствует и переживает, которая не бросает в беде и помогает. Даже если это была только оттепель, и теперь нас ждут заморозки... Даже в этом случае не стоит отчаиваться.

Вспомните, какими волнами шла избирательная кампания. Арест Тихановского, задержания по всей стране, препятствия в сборе подписей, ограничения, подлости, запугивания, аресты, аресты, аресты... В какой-то момент мне казалось, что они уже подавили все живое и все втоптали в асфальт. Они тоже, видимо, так думали. Ан нет, волна возмущения и протеста снова вернулась. И ударила с огромной силой.

Так будет и теперь. Спад сменится подъемом.

Время Лукашенко и даже шире, время лукашенок, прошло. Они могут еще цепляться за власть, размахивать Калашниковым, натравливать на людей псов из ОМОНа, но они не в состоянии решить ни одной серьезной проблемы: не могут организовать цивилизованную жизнь, не умеют нормально без хамства и унижения общаться, не умеют честным трудом, а не выслуживанием, зарабатывать деньги и что, видимо, самое главное – они не могут остановить падение экономики.

А это значит, что золотой запас растает, псы разбегутся, слуги предадут и Лукашенко, да и его помогатым тоже, придется ответить за смерти и пытки, за фальсификации, за надругательство над Конституцией. А тем, кто в эти страшные дни испытаний не был под бело-красно-белым флагом, потом будет за это стыдно.

Беларусь скинет с себя семейство Лукашенко и заживет нормальной спокойной размеренной жизнью европейского государства. Почему? Да потому, что именно этого сегодня хочет большинство.

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