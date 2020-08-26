В Британии начались испытания нового лекарства от COVID-19 1 26.08.2020, 10:18

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Препарат на основе антител может также использоваться как вакцина.

Фармакологическая компания AstraZeneca начала клинические испытания лекарства, которое должно предотвращать и лечить COVID-19.

Первые группы добровольцев уже получили дозы. Об этом пишет The Guardian (перевод - unian.net), напоминая, что фирма также участвует в работе над вакциной, над которой работают ученые Оксфордского университета.

Экспериментальный препарат носит название AZD7442. В его основе - сочетание двух моноклональных антител (что это такое можно прочитать на сайте American Cancer Society)

В AstraZeneca пояснили, что первые испытания призваны проверить, безопасен ли препарат. Также ученые компании хотят проверить, какой будет реакция тела на лекарства и как организм усвоит их. В испытаниях принимают участие 48 здоровых добровольцев из Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет.

Разработчики говорят, что испытания будут поворотным моментом в создании лекарств, которые потенциально могут предотвратить появление COVID-19 у людей, а также лечить уже зараженных пациентов.

"Это сочетание двух видов антител с разработанной нами технологией продления периода полувыведения может потенциально улучшить эффективность и продолжительность использования. Оно также может сократить возможность того, что вирус будет сопротивляться", - пояснил исполнительный вице-президент AstraZeneca по вопросам биофармакологических исследований и развития Мене Пангалос.

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