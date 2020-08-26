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Состояние богатейшего человека мира обновило рекорд

  • 26.08.2020, 10:46
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Состояние богатейшего человека мира обновило рекорд
Джефф Безос
Фото: ЕРА

Капитал Джеффа Безоса превысил $200 миллиардов.

Самый богатый человек мира Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чье состояние достигло $200 млрд. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на собственный рейтинг миллиардеров, обновляемый в реальном времени.

Однако, надолго удержаться в этом статусе ему не удалось — к завершению торгов 25 августа состояние Джеффа Безоса оценивалось в $199,7 млрд.

Основатель Amazon владеет 11,1% акций компании. С начала пандемии акции онлайн-ритейлера подорожали более чем на 55%. За 12 месяцев состояние Джеффа Безоса выросло почти на $86 млрд.

Отмечается, что Безос мог бы достичь рекордной отметки в $200 млрд даже раньше, если бы не развод его развод с женой Маккензи Скотт, который стал самым дорогим в истории. После расторжения брака Безос отдал бывшей жене ей четверть своей доли в Amazon — 4% компании. Состояние самой Маккензи Скотт оценивается в $63,4 млрд. В июле она пожертвовала почти $1,7 млрд 116 некоммерческим организациям.

Неделей ранее состояние основателя и гендиректора Amazon Джеффа Безоса выросло на $7,2 млрд и достигло $197,8 млрд на фоне роста стоимости акций компании.

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