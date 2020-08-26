Работники «Гродноэнерго» выдвинули властям свои требования

Работники «Гродноэнерго» выдвинули властям свои требования5
- 26.08.2020, 10:49
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В стране должны пройти новые президентские выборы.
Работники РУП «Гродноэнерго» озвучили свои требования, пишет телеграм-канал «Баста!».
«Мы, нижеподписавшиеся, работники РУП «Гродноэнерго» крайне обеспокоены ситуацией, складывающейся в нашей стране с 9 августа 2020 года, после проведенных выборов Президента Республики Беларусь. Мы не признаем результат президентских выборов и официальные цифры, озвученные ЦИК», - говорится в заявлении, под которым подписались 668 сотрудников предприятия.
Работники РУП «Гродноэнерго» требуют проведения повторных честных и открытых выборов президента, прекращения применения силы, оружия со стороны работников МВД к мирному населению, а также незаконных задержаний и арестов, освобождения всех незаконно задержанных во время этой избирательной кампании граждан.