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Латвия выделит €150 тысяч на помощь Беларуси

  • 26.08.2020, 10:56
  • 1,297
Латвия выделит €150 тысяч на помощь Беларуси

Деньги пойдут на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси.

Правительство Латвии выделит из бюджетной программы «Средства для непредвиденных случаев» 150 тысяч евро на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси, пишет naviny.by.

Согласно постановления латвийского правительства, 52,8 тыс. евро будет выделено на правовую помощь лицам, пострадавшим в результате нарушений прав человека в Беларуси после президентских выборов 9 августа, еще 36 тыс. — на психологическую, практическую, юридическую и медицинскую помощь. 9,5 тыс евро будет выделено для обучения белорусских психологов.

51,7 тыс. евро Латвия предоставит для развития независимых СМИ в Беларуси.

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