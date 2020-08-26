«Страна увидела страшно перепуганного Лукашенко» 30 26.08.2020, 14:45

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Валерий Карбалевич

Его эвакуировали, чтобы он не попал в плен.

Политолог Валерий Карбалевич прокомментировал «Белсату» видео, где Лукашенко появился с автоматом и грозился «разобраться» с мирными демонстрантами.

«В итоге страна увидела страшно перепуганного Лукашенко, которого никогда не видела. Получилось, что на защиту Дворца Независимости бросили не только ОМОН, но и армию с автоматами и колючей проволокой. И все это против мирных демонстрантов», – констатирует политолог.

Карбалевич также обращает внимание на заявление Натальи Эйсмонт по поводу того, что Лукашенко весь день работал в ситуационном центре во Дворце Независимости. Но получается, что как только демонстранты приблизились к дворцу, Лукашенко сел в вертолет и взлетел.

«Выглядит так, что его эвакуировали, чтобы он не попал в плен. А потом, когда демонстранты ушли, он вернулся уже с автоматом. Это свидетельствует о том, что Лукашенко не доверяет никому – ни армии, ни ОМОНу. Он сам взял в руки оружие, чтобы себя защищать.

Все это разбивает пропагандистские тезисы о том, что он уверен в своих силах, что он уверен в том, что имеет поддержку народу и армии, а против него выступает якобы только кучка отморозков, которые управляются с Запада. Поэтому это очень неудачный пиар со стороны власти и он имеет только обратный эффект», – резюмирует эксперт.

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