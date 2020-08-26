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МИД Литвы включил в санкционный список по Беларуси 118 человек вместе с Лукашенко

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  • 26.08.2020, 12:19
  • 13,754
МИД Литвы включил в санкционный список по Беларуси 118 человек вместе с Лукашенко
Фото: charter97.org

В предыдущем списке было 32 человека.

Более ста должностных лиц Беларуси, в том числе Лукашенко, внесены Литвой в уточненный список лиц, против которых Вильнюс намерен применить санкции. Об этом в среду сообщила журналистам Раса Якилайтене, советник министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, пишет ТАСС.

"МИД Литвы направил МВД уточненный список, в который внесены 118 человек, в том числе Лукашенко", - сказала она.

Им предлагают запретить въезд в Литву и заморозить их активы в финансовых учреждениях республики.

Это второй вариант санкционного листа балтийской республики. Первоначальный перечень, куда вместе с Лукашенко входили 32 человека, имеющие отношение к фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси.

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