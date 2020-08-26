МИД Литвы включил в санкционный список по Беларуси 118 человек вместе с Лукашенко

МИД Литвы включил в санкционный список по Беларуси 118 человек вместе с Лукашенко18
- 26.08.2020, 12:19
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В предыдущем списке было 32 человека.
Более ста должностных лиц Беларуси, в том числе Лукашенко, внесены Литвой в уточненный список лиц, против которых Вильнюс намерен применить санкции. Об этом в среду сообщила журналистам Раса Якилайтене, советник министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, пишет ТАСС.
"МИД Литвы направил МВД уточненный список, в который внесены 118 человек, в том числе Лукашенко", - сказала она.
Им предлагают запретить въезд в Литву и заморозить их активы в финансовых учреждениях республики.
Это второй вариант санкционного листа балтийской республики. Первоначальный перечень, куда вместе с Лукашенко входили 32 человека, имеющие отношение к фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси.