«Сначала сломали руку, а потом ночь держали на Окрестина» 9 26.08.2020, 12:38

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иллюстрационное фото ТАСС

Минчанин рассказал о ночи с 10 на 11 августа.

На второй день протестов в Беларуси 10 августа в интернете появилось видео, где на проспекте Дзержинского в Минске ОМОН жестко разгоняет группу молодых людей. К ним подъехал автобус, откуда выскочили сотрудника ОМОНа. После того, как молодые люди сгруппировались, силовики начали избивать их. Среди избитых и задержанных – 25-летний минчанин Вячеслав Чекан. На видео видно, как силовики ударили его не менее десяти раз дубинками, били ногами, а затем за руки утащили в автобус. Сотрудники ОМОНа при этом сломали ему руку, в поликлинике ему диагностировали множество иных повреждений. Вячеслав рассказал «Весне», что происходило с ним после задержания в автобусе, а потом и на Окрестина.

«К стене на колени, нога за ногу, и лицом в пол, руки за спину»

Вячеслава продержали на Окрестина фактически ночь с 10 на 11 августа. По его словам, начиная с момента задержания и транспортировки в изолятор, его и других задержанных постоянно били.

«После того, как нас задержали, в этом белом автобусе еще побили».

По приезду на Окрестина задержанных и Вячеслава сразу отвели в помещение.

«Пока вели на третий этаж, тоже периодически «раздавали». Потом поставили к стене на колени, нога за ногу, и лицом в пол, руки за спину. В таком положении мы простояли час где-то. В это время еще подвозили людей. Их тоже иногда били.

Потом начали выводить всех в актовый зал. Всем приказали опустить глаза в пол, по сторонам не смотреть. Бросили на сидения: руки вперед, лицом вниз. Это чтобы не смотрели ни на кого.

В актовом зале было около 50 человек. Точно слышал, что было 13 девушек – они между собой говорили.

«У одного нашли дубинку вроде, за что его очень жестко избили. Его прямо пытали»

Как рассказывает Вячеслав, ночью с 10 на 11 августа его с другими задержанными успели подержать еще какое-то время в подвале. Под утро опять вывели обратно в актовый зал.

«После того, как спросили имя, где работаешь, возраст, имя/отчество родителей, где проживаешь, начали по рядам выводить в коридор. Там раздевали, забирали личные вещи – шнурки, ремни – обратно одели. И повели в подвал.

В подвале уже, слава богу, были не ОМОНовцы, а обычные милиционеры или охранники. Думаю, что это была «дежурка». Они уже были гораздо мягче с нами. И разговаривали по-другому, и не били. Давали пить, разрешали стоять, сидеть. Уже хоть что-то человеческое появилось.

Хорошо, что выводи с подвала не ОМОНовец, а тот же с «дежурки». Даже не бросал меня, а спокойно по лестнице поднял.

В актовом зале нас держали в том же положении, что и раньше. Шевелиться тоже нельзя было. У нас к этому времени досмотрели все вещи, в том числе, телефоны. Я с телефона абсолютно все почистил, так что меня не выводили никуда, но двоих парней вывели. У одного нашли дубинку вроде, за что его очень жестко избили. Его прямо пытали. Наверное, минут 20 просто ОМОНовец бил его без остановки. Там парень был лет 20 максимум, если не младше – по голосу, я не мог поднять голову, чтобы посмотреть. Он уже плакал, просил остановиться. ОМОНовца вообще это не останавливало. Когда он закончил, спросил: «Как тебя еб**ть?» Типа с презервативом или без. Это нормальный человек?

А другого человека человека, лет 30, нашли на телефоне, что он в причастен к какой-то правозащитной организации, которая все это время помогала задержанным людям: то ли «Весна», то ли «Наш дом». И его тоже очень жестко избил этот ОМОНовец. Прямо слышны были удары. Его долго избивал. Этот мужчина просил остановиться, плакал».

«Если левая сторона у меня была избита, но не критично, то правая – просто разбита»

Вячеслава освободили 11 августа, на следующее утро после задержания, предварительно дав подписать какие-то бумаги. По словам парня, возможно, протокол об административном правонарушении. После того, как Вячеслава выпустили из Окрестина, он сразу обратился в поликлинику.

«У меня было серьезно было покалечено колено, и вообще вся правая сторона просто разбита была. Потому что среди ОМОНовцев был один реально психопат. Он, когда задерживал, был справа от меня, другой ОМОНовец – слева. Если левая сторона у меня была избита, но не критично, то правая – просто разбита».

В поликлинике Вячеславу диагностировали перелом кости правой руки, ушибы головы, грудной клетки, плечей, поясницы, колен, закрытую черепно-мозговую травму легкой степени тяжести, ряд ссадин и гематом.

Вячеслав подал заявление в Следственный комитет по фактам избиений его сотрудниками силовых структур без законных на то оснований.

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