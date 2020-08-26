Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ответил Макею 12 26.08.2020, 12:41

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Линас Линкявичюс

Выходом из тупика могут стать только новые выборы в Беларуси.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter опубликовал ответ министру иностранных дел Беларуси Макею. Напомним, глава белорусского МИД направил письмо министрам иностранных дел ЕС, где просил не вводить сакнции против официального Минска.

— Да, Владимир, я знаю Тебя, Беларусь, и еще больше узнаю белорусов, которые, как никогда раньше, решили не молчать, невзирая на насилие, запугивания, заключения и, как стало известно, пытки и откровенные издевательства и не смирились с обманом и отнятым правом на выборы, — пишет Линкявичюс.

Мой ответ Владимиру Макею pic.twitter.com/86JBga47zg — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 26, 2020

Он указывает, что не замечать новую реальность было бы непростительно. Что же касается санкций, то, напомнил министр, в 2016 году большинство из них были отозваны, так как Европа поверила в искренность намерений белорусских властей отказаться от репрессий.

— Руководство Вашей страны собственноручно разрушило эту надежду, как и те хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога, — пишет Линкявичюс.

Глава литовского МИД указывает, что его страна не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, она также заинтересована в том, чтобы наша страна и дальше оставалась независимой и суверенной. Добрососедские отношения между нашими странами возможны только при условии, что белорусские власти наладят диалог с гражданским обществом.

— Выходом из этого морального и политического тупика могут послужить только новые, прозрачные, демократические выборы главы государства, — считает Линкявичюс.

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