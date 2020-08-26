Еще один дипломат в знак протеста уволился со службы

Еще один дипломат в знак протеста уволился со службы2
- 26.08.2020, 12:55
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Подал у отставку уже десятый сотрудник МИД.
Стало известно о десятом дипломате, который в знак протеста ушел из МИД, сообщает телеграм-канал «Нашей Нивы».
Как стало известно, из МИДа уволился еще один дипломат: сотрудник управления многосторонней дипломатии Николай Керножицкий.
Связаться с ним самим не удалось, официальный представитель МИД Анатолий Глаз не опровергает ухода Керножицкого, но и деталей не рассказывает.