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Еще один дипломат в знак протеста уволился со службы

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  • 26.08.2020, 12:55
  • 14,523
Еще один дипломат в знак протеста уволился со службы

Подал у отставку уже десятый сотрудник МИД.

Стало известно о десятом дипломате, который в знак протеста ушел из МИД, сообщает телеграм-канал «Нашей Нивы».

Как стало известно, из МИДа уволился еще один дипломат: сотрудник управления многосторонней дипломатии Николай Керножицкий.

Связаться с ним самим не удалось, официальный представитель МИД Анатолий Глаз не опровергает ухода Керножицкого, но и деталей не рассказывает.

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