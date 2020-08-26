Из-за коронавируса Польша может запретить авиарейсы из Украины 26.08.2020, 13:11

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Запрет может вступить в силу уже на следующей неделе.

Украина может попасть в список стран, откуда временно запрещены авиарейсы в Польшу, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Запрет может вступить в силу уже на следующей неделе.

Об этом пишет Сharter97.org со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Польши.

Варшава обновила список стран, откуда полеты временно запрещены, начиная с 26 августа. В него вошли 43 страны и территории, где количество заражений на 100 000 населения за последние 14 дней превышает 50.

Из стран Европы в нем - Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Косово, Северная Македония, Молдова, Люксембург, из крупных мировых держав - США, Россия, Китай.

Следующее обновление списка запланирована на 1 сентября.

Украина упомянута в списке стран, которые вероятно попадут в "красную зону" в связи с ростом в них количества заражений.

Среди европейских стран, в нем также - Албания, Бельгия, Хорватия, Франция, Мальта, Монако, Румыния.

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