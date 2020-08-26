Популярная литовская группа спела по-белорусски 1 26.08.2020, 13:39

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Так коллектив поддержал белорусов, которые выходят на улицы.

Известная литовская группа Biplan поделилась видеоклипом на белорусскую версию песни Amore — одного из своих главных хитов. Так коллектив поддержал белорусов, которые выходят на улицы. «Это мирная и обнадеживающая песня. Протесты в Беларуси тоже мирные, происходит революция любви и это отражено в клипе», — говорит вокалист Макс Мелман, пишет tut.by.

Две недели назад, отмечая свое 25-летие на концерте в Вильнюсе, группа впервые спела Amore на белорусском в Литве. В минувшие выходные эта песня также была исполнена на концерте поддержки Беларуси Laisvės kelias («Дорога свободы») в замке Медининкай. По словам вокалиста группы Biplan Макса Мельмана, научиться петь на белорусском было непросто, но интересно. Его произношение оценил Лявон Вольский, который тоже дал концерт на Laisvės kelias.

Кстати, Biplan не первые литовские музыканты, которые публично поддержали мирные протесты в Беларуси. До этого ирландская певица Эрика Дженнингс, которая живет в Литве, презентовала песню «Незабудковые глаза», посвященную последним событиям в нашей стране. Другая литовская певица, актриса и композитор Ева Наркуте тоже на днях высказала свою поддержку соседям.

Она написала, что узнает надежду и мечту в глазах молодых белорусов, на это нельзя смотреть равнодушно.

— Я из того поколения, что вкушает сладкие плоды свободы. Песней и кровью мой народ вернул себе свободу. Настало время белорусов. Наши страны разделяет только граница, но так долго они были от нас в недосягаемости. Слишком долго. Пусть их горячая кровь и наши песни, их мечта и наше желание им помочь преодолевают границы. Шагайте вперед, братья и сестры белорусы! — сказала литовка Ева Наркуте.

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