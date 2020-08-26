Гедиминас Киркилас: Решать будущее Беларуси будет только народ 26.08.2020, 14:06

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Гедиминас Киркилас

Фото: DElfi

Бывший премьер Литвы призвал Европу использовать все возможные формы давления на режим.

Бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас в своем выступлении на форуме Калиновского в Вильнюсе заявил, что решать будущее Беларуси будет только ее народ. Политик добавил, что вопрос Беларуси должен войти в европейскую основную повестку, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

«Как защитить белорусскую демократию? В первую очередь, белорусам нужна помощь: политическая, экономическая и гуманитарная. Мы должны наконец сделать приоритетным вопрос Беларуси в европейской повестке. Не где-то среди вопросов Восточного партнерства, а непосредственно в основной повестке. Мы должны использовать все возможные формы давления на режим: не только Европарламент, но также комитеты и национальные парламенты стран ЕС», — заявил Киркилас.

Литовский политик отметил, что режим тоже пристально следит за реакцией Запада.

«Если эта реакция слабая, режим понимает, что может продолжать в том же духе. Давайте говорить прямо: пока только несколько европейских стран приняли резолюции по Беларуси. Основной посыл следующий: решать будущее Беларуси будет только народ. Но мы должны помочь, если народу Беларуси будет нужна такая помощь. Нужна перспектива развития. Когда-то отстоявшая независимость Литва решила, что мы хотим жить, как в Швеции. Тогда это звучало смешно, но шаг за шагом мы стремимся к этой цели», — пояснил Киркилас.

Бывший премьер Литвы рекомендовал белорусским демократическим политикам сохранять единство, потому что сегодня режим пытается разделить людей.

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