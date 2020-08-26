Хомутовский: Бело-красно-белый флаг и «Погоня» - это мы, от ВКЛ до наших дней 4 26.08.2020, 14:21

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Экс-вратарь национальной сборной Беларуси эмоционально высказался о национальных символах.

Бывший вратарь национальной сборной Беларуси, а ныне тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский высказался у себя в Instagram по поводу БЧБ-символики и герба «Погоня». Похоже, что он это сделал в ответ на то, что текущая власть называет такую символику оппозиционной, а в Министерстве обороны, сбив шарики с БЧБ-флагом, назвали его «антигосударственным».

— Бел-чырвона-белы сцяг i герб «Пагоня» — гэта мы, ад Вялiкага Княства Лiтоўскага да сённяшнiх дзён.

Дыплом у школе атрымліваў з Пагоней. З гонарам бараніў браму нацыянальнай зборнай пад цяперашнім нацыянальным сцягам. Гуляючы і жывя ў Еўропе, ганарыўся шматвяковай вялікай гісторыяй нашай краіны.

Ведаем! Помнім! Ганарымся! Мы адзiны народ! Нас не разлучыць! Жыве Беларусь!!! — эмоционально написал Хомутовский и опубликовал фото, где у него на вратарских перчатках нарисован БЧБ-флаг.

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