Профсоюз РЭП призвал рабочих выходить из провластных профсоюзов 3 26.08.2020, 14:29

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Фото: ТАСС

Пришло время защитить свои законные права и интересы.

Независимый профсоюз РЭП обратился к белорусским рабочим, призвал их присоединяться к независимому демократическому профсоюзному движению и участвовать в акциях по защите своих законных прав и интересов. Сайт Сharter97.org публикует текст обращения.

«Мы считаем нарастающее давление власти на трудовые коллективы, преследование активистов рабочего движения, аресты лидеров стачечных комитетов и гражданских активистов абсолютно незаконными.

Право на защиту трудящимися и всеми гражданами своих прав и интересов закреплено в Конституции Республики Беларусь, в международных актах и постановлениях международных рабочих и профсоюзных организаций.

Своими действиями те, кто сегодня присвоил себе власть в нашей стране, не только нарушают основные права людей и действующие законы Беларуси, но создают опасную ситуацию политического кризиса и гражданского конфликта.

Мы призываем власть и ее силовые структуры остановить войну с собственным народом, освободить всех задержанных и политических узников, возбудить расследование фактов преступного насилия работников силовых структур по отношению к мирным гражданам Беларуси, прекратить задержания и судебное преследование руководителей стачечных комитетов и активистов.

В ситуации, когда власти и провластные профсоюзы не могут и не хотят защитить людей труда, рабочие и служащие имеют полное право отказываться от членства в дискредитировавших себя профсоюзных структурах, присоединяться к независимому демократическому профсоюзному движению и участвовать в акциях по защите своих законных прав и интересов.

Ответственность за дестабилизацию обстановки в трудовых коллективах и во всей стране целиком кладется на действующие власти», — говорится в обращении профсоюза РЭП.

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