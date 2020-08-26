Количество случаев COVID-19 в мире подходит к отметке 24 миллиона

Количество случаев COVID-19 в мире подходит к отметке 24 миллиона1
- 26.08.2020, 14:55
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Как выглядит статистика заболевания на данный момент.
В мире количество случаев COVID-19 подходит к отметке 24 миллиона. Из них известно о 819 945 случаях смерти и более 15 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.
США – 5 779 371
Бразилия – 3 669 995
Индия – 3 234 474
По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:
Россия – 968 297
ЮАР – 613 017
Перу – 600 438
Мексика – 568 621
Колумбия – 562 113
Испания – 412 553
Чили – 400 985