Количество случаев COVID-19 в мире подходит к отметке 24 миллиона 1 26.08.2020, 14:55

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Как выглядит статистика заболевания на данный момент.

В мире количество случаев COVID-19 подходит к отметке 24 миллиона. Из них известно о 819 945 случаях смерти и более 15 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.

США – 5 779 371

Бразилия – 3 669 995

Индия – 3 234 474

По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:

Россия – 968 297

ЮАР – 613 017

Перу – 600 438

Мексика – 568 621

Колумбия – 562 113

Испания – 412 553

Чили – 400 985

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