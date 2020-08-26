Маас: ЕС не спустит на тормозах серьезные нарушения прав человека в Беларуси 4 26.08.2020, 15:20

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Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии осудил действия властей в отношении протестующих.

По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, Евросоюз не намерен «оставлять без ответа серьезные нарушения прав человека и основополагающих принципов демократии», пишет naviny.by.

Глава немецкой дипломатии осудил действия белорусских властей в отношении протестующих.

Мирные демонстранты в Беларуси требуют не больше, но и не меньше, чем диалога с собственной властью, заметил Маас.

Он назвал абсолютно неприемлемыми задержания, допросы и запугивания членов созданного по инициативе Светланы Тихановской Координационного совета для трансфера власти.

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