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Из-за коронавируса Украина закрывает границы для иностранцев

  • 26.08.2020, 15:28
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Из-за коронавируса Украина закрывает границы для иностранцев

Границы закрываются на месяц.

Кабмин Украины решил на месяц запретить въезд в Украину иностранцам из-за ситуации с коронавирусом, но исключениями.

Решение приняли сегодня на заседании правительства, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Проектом предлагается на срок действия карантина временно запретить въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, кроме определенных категорий лиц", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, запрет не распространяется: на иностранцев, которые едут через Украину транзитом и имеют документы, подтверждающие въезд на двое суток; учатся в Украине; проходят военную службу в ВСУ; постоянно проживают на территории Украины и имеют соответствующий вид на жительство; признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите; являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей или находятся по приглашению МИД Украины и др.

Постановление еще не опубликовано и в нем возможны изменения.

"Данное постановление после публикации завтра, то есть мы сейчас его дорабатываем с учетом замечаний, вступает в силу с субботы 29 августа этого года и действует до нуля часов 28 сентября в течение этих 30 дней в той редакции, которая была озвучена Арсеном Борисовичем Аваковым с учетом предложений, которые были озвучены членами Кабинета министров", - заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Накануне сообщалось, что правительство рассматривает возможность на 30 дней запретить въезд иностранцам из стран, которые находятся в "красном списке" Украины, но речь не шла об всеобщем запрете.

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