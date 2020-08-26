Торги в Беларуси: доллар — 3 рубля, евро — 3,5 2 26.08.2020, 15:42

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Курсы валют взяли психологические отметки.

Курс продажи банками доллара взял психологическую отметку в 3 рубля. По такому курсу американскую валюту можно купить в Технобанке и Франсабанке в Бресте. Евро в этом областном городе во Франсабанке — 3,5 рубля, а в Технобанке — 3,45 рубля, сообщает tut.by.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 августа доллар перекрыл исторический максимум, достигнутый в марте нынешнего года.

Доллар вырос на BYN0,0455 — до 2,6483 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0528 — 3,1286 рубля.

Российский рубль укрепился на BYN0,0123 — до 3,5062 белорусского рубля за 100 российских рублей.

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