Бастуем — до победы, cопротивляемся — до победы 26.08.2020, 16:16

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ФОТО: CELESTINO ARCE LAVIN/ZUMAPRESS.COM

Пути назад уже нет.

Первокурсница Белорусского государственного университета Ирина обратилась ко всем студентам через Telegram-каналу "Баста!"

- Взрослая жизнь у меня началась на баррикадах у "Риги" 10 августа. Я видела кровь, я видела раненых и, возможно, убитых белорусов. Рядом со мной взрывались гранаты и свистели пули. Никому не посоветую пережить то, что я пережила в Центральном РУВД и на Окрестина. Это был ад.

И теперь мне идти на занятия, слушать лживые слова о стабильности и процветании? Никогда! Будем бастовать. Прошу всех студентов, всех, кто был с нами там, на "Риге", на "Пушкинской", в других городах - подумайте! Нельзя такое прощать, пути назад уже нет. Бастуем - до победы. Сопротивляемся - до победы.

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