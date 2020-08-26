Бастуем — до победы, cопротивляемся — до победы
- 26.08.2020, 16:16
- 1,483
Пути назад уже нет.
Первокурсница Белорусского государственного университета Ирина обратилась ко всем студентам через Telegram-каналу "Баста!"
- Взрослая жизнь у меня началась на баррикадах у "Риги" 10 августа. Я видела кровь, я видела раненых и, возможно, убитых белорусов. Рядом со мной взрывались гранаты и свистели пули. Никому не посоветую пережить то, что я пережила в Центральном РУВД и на Окрестина. Это был ад.
И теперь мне идти на занятия, слушать лживые слова о стабильности и процветании? Никогда! Будем бастовать. Прошу всех студентов, всех, кто был с нами там, на "Риге", на "Пушкинской", в других городах - подумайте! Нельзя такое прощать, пути назад уже нет. Бастуем - до победы. Сопротивляемся - до победы.