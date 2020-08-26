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Около 700 работников фармации: Мы не считаем выборы честными

  • 26.08.2020, 16:34
Около 700 работников фармации: Мы не считаем выборы честными

За новые выборы выступают представители всех профессий.

Около 700 сотрудников фармацевтических предприятий и аптек подписали обращение, в котором выдвинуто требование прекратить использовать против мирных граждан жестокие избиения и задержания, безжалостные пытки и преследования. «Хватит истязать мирных протестующих, запугивать спецтехникой, издеваться и угрожать расправой», — говорится в документе, пишет tut.by.

Инициатором обращения выступила провизор Алина. Девушка просит не указывать ее фамилию из соображений безопасности. Финальный текст обращения появился 14 августа — с того же времени шел сбор подписей.

— Я видела обращение медицинских сотрудников и сотрудниц. Мне хотелось, чтобы и фармацевтические работники и работницы тоже не остались в стороне, высказали свое негодование и возмущение, — рассказывает Алина. — На момент создания и публикации обращения не заметила, чтобы какое-либо фармпредприятие или аптечная сеть проявили солидарность и осудили насилие со стороны силовиков и фальсификации как выборов, так и госновостей.

Именно поэтому, подчеркивает провизор, она решила составить обращение сама:

— Сперва я планировала собирать подписи только на бумаге, но коллеги в группе, в которой мы кооперировались, предложили создать и онлайн формат, чтобы присоединилось больше людей из других городов.

На данный момент собрано почти 700 подписей суммарно — через онлайн и офлайн формы. Суть требований вкратце такова:

— Мы не считаем выборы честными, выступаем против давления на медработников и требуем привлечь виновных в преступлениях к ответственности, — описывает суть документа Алина. Отправить его планируют в ближайшее время в МВД или Министерство здравоохранения.

Подписать документ онлайн можно, заполнив форму.

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