Александр Ярошук: МОТ должна призвать Лукашенко уважать фундаментальное право рабочих

Александр Ярошук: МОТ должна призвать Лукашенко уважать фундаментальное право рабочих6
- 26.08.2020, 16:57
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Право на забастовку — одно из них.
Руководитель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук обратился к главе Международной организации труда Гаю Райдеру.
Обращение направлено в связи с нарушением в Беларуси права рабочих на забастовку, пишет DW.
Профсоюзный лидер попросил, чтобы МОТ «призвала Лукашенко и местные власти уважать фундаментальное право белорусских рабочих на забастовку, не опасаясь репрессий или причинения вреда, закрепленное в Конвенциях 87 и 98 МОТ, и прекратить насилие в целом, освободить заключенных, прекратить угрозы».