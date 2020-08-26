Александр Ярошук: МОТ должна призвать Лукашенко уважать фундаментальное право рабочих 6 26.08.2020, 16:57

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фото: reuters

Право на забастовку — одно из них.

Руководитель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук обратился к главе Международной организации труда Гаю Райдеру.

Обращение направлено в связи с нарушением в Беларуси права рабочих на забастовку, пишет DW.

Профсоюзный лидер попросил, чтобы МОТ «призвала Лукашенко и местные власти уважать фундаментальное право белорусских рабочих на забастовку, не опасаясь репрессий или причинения вреда, закрепленное в Конвенциях 87 и 98 МОТ, и прекратить насилие в целом, освободить заключенных, прекратить угрозы».

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