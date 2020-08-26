ЕС планирует в первую очередь вакцинировать от COVID-19 не менее 40% населения 1 26.08.2020, 17:06

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Цель Евросоюза по первоочередной вакцинации в два раза выше цели, поставленной ВОЗ.

Страны Европейского Союза, Великобритания и партнеры ЕС согласовали проект плана вакцинации от COVID-19, который предусматривает прививки в первую очередь не менее 40% их населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Цель ЕС по первоочередной вакцинации в два раза выше цели, поставленной ВОЗ, которая ставит своей целью закупить вакцины сначала для 20% наиболее уязвимых людей в мире через глобальную схему закупок.

По оценкам ЕС, доля его населения, которое нуждается в первоочередной вакцинации, в случае разработки вакцины составит не менее 40%, что сократит доступность возможных доз для менее развитых стран.

До сих пор не существует одобренной вакцины от COVID-19, за исключением одной, разрешенной в России к началу крупномасштабных испытаний. Ожидается, что поставки вакцин, которые могут быть успешными, будут ограничены в течение длительного периода из-за ограниченности производственных мощностей.

"Добавление в перечень всех известных в настоящее время групп риска охватит, вероятно, 40% населения, в зависимости от ситуации и демографии в странах", - говорится в документе, принятом в конце июля экспертами здравоохранения из стран-членов ЕС, а также Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Балканских стран.

Документ классифицирует как относящиеся к "приоритетным группам" более 200 млн человек из 450 млн населения ЕС, включая людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и работников здравоохранения.

Здоровые люди, которые работают в важнейших государственных службах, таких как образование и общественный транспорт, также включены в приоритетную группу, хотя оценка их числа отсутствует в документе ЕС.

Цель плана состоит в том, чтобы добиться коллективного иммунитета для населения ЕС, который может быть достигнут с помощью дальнейших кампаний вакцинации после достижения цели в 40%.

В документе не приводится никаких временных рамок относительно того, как скоро может быть достигнута поставленная цель.

Европейская комиссия неоднократно заявляла, что поддерживает глобальный инклюзивный подход к вакцинам от COVID-19, направленный на обеспечение равного доступа для всех в мире.

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