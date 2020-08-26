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Видеофакт: Бастующие работники БелАЗа идут маршем по Жодино

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  • 26.08.2020, 17:15
  • 9,982
Видеофакт: Бастующие работники БелАЗа идут маршем по Жодино

Главное требование протестующих — отставка Лукашенко.

Протестующие рабочие жодинского БелАЗа направились колонной в сторону магазина "Green", сообщает Telegram-канал "Беларусь бастует!".

Руководство завода пыталось помешать собранию рабочих и отправили всех с завода на полчаса раньше, мотивируя решение срочной необходимостью дезинфекции в цехах, но люди все равно собрались.

"Наши требования остаются прежними - отставка Лукашенко и освобождение всех политических заключенных", - сказали нам участники шествия.

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