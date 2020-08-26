Видеофакт: Бастующие работники БелАЗа идут маршем по Жодино

Видеофакт: Бастующие работники БелАЗа идут маршем по Жодино3
- 26.08.2020, 17:15
- 9,982
Главное требование протестующих — отставка Лукашенко.
Протестующие рабочие жодинского БелАЗа направились колонной в сторону магазина "Green", сообщает Telegram-канал "Беларусь бастует!".
Руководство завода пыталось помешать собранию рабочих и отправили всех с завода на полчаса раньше, мотивируя решение срочной необходимостью дезинфекции в цехах, но люди все равно собрались.
"Наши требования остаются прежними - отставка Лукашенко и освобождение всех политических заключенных", - сказали нам участники шествия.