Как протестующие в Логойске отстояли сотрудника МЧС 3 26.08.2020, 17:23

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Фото из личного архива Юрия Кривошея

Теперь он собирается идти дальше и добиваться правды.

Юрий Кривошей живет в городском поселке Плещеницы Логойского района и прослужил в МЧС около 11 лет. Две недели назад его служба неожиданно завершилась: он утверждает, что его задержали совершенно без повода и в связи с этим уволили с работы. Парня вскоре освободили из-под стражи по требованию местных жителей, а сам он теперь планирует добиться правды в Следственном комитете и Верховном суде, пишет tut.by.

По словам Юрия Кривошея, 11 августа они вместе с женой и четырехмесячным ребенком были в Логойске и отправились на своей машине в магазин. Семью остановили сотрудники ГАИ, а инспектор попросил Юрия передать документы на проверку и выйти из машины. Пока бумаги сверяли с базой данных, рядом показалось еще несколько милицейских автомобилей. Внезапно в метре от парня остановился микроавтобус, оттуда выскочило несколько человек в черной форме без опознавательных знаков, в масках и с дубинками, затолкали его в машину и повезли, как тогда казалось, в неизвестном направлении. Растерянную супругу с ребенком домой на семейном авто отвез инспектор ГАИ. На ее вопрос, в чем дело, ответил только «вам виднее» и больше ситуацию никак не комментировал. Тем временем Юрия избили в машине и доставили в местное отделение милиции.

— Пока меня везли, наносили удары дубинками по всем частям тела. Один прижал коленом голову к полу микроавтобуса. Как впоследствии оказалось, меня привезли на территорию Логойского РОВД. Мне скрутили руки, повели в подвал и положили на плитку. В таком положении, с руками за спиной, я пролежал там около трех часов.

Вскоре в РОВД прибыли сотрудники Минского городского управления МЧС, где работал Юрий, и потребовали от него подписать рапорт об увольнении.

— Сразу же приехал мой кадровик и человек из отдела собственной безопасности. Они привезли уже напечатанный рапорт о том, что я хочу уволиться по собственному желанию. Сказали подписывать, иначе завтра будет увольнение по статье.

Затем молодого человека ознакомили с протоколом, в котором было сказано, что он отказывался предъявить инспектору ГАИ документы, сопротивлялся требованиям проследовать в Логойский РОВД для установления личности и ведения административного процесса, а также указывалось, что эти действия подпадают под статью 23.4 (Неповиновение законному требованию должностного лица) Кодекса об административных преступлениях.

— Мне не дали ознакомиться с другими материалами дела, не объяснили мне мои права и обязанности. В итоге забрали шнурки, ремень и отправили в ИВС. Через двое суток прямо туда пришла судья Логойского суда. Я ходатайствовал о приобщении к материалам дела записей с нагрудного видеорегистратора и видеорегистратора автомобиля ГАИ, а также о вызове свидетелей, которые наблюдали момент моего задержания. Судья это ходатайство отклонила. Решение основывалось только на рапорте инспектора ГАИ — я получил 10 суток административного ареста.

Юрий говорит, что не участвовал ни в каких протестных акциях, но ему известно, что они проходили в городе. По его словам, к протестам 9 августа, судя по всему, милиция оказалась не готова. Он знает, что на следующий день люди пошли подавать коллективную жалобу к райисполкому и были задержаны — мужчин отправили в ИВС на «сутки», а женщинам дали штрафы. Однако когда Юрий с семьей ехал вечером 11 августа, то никаких акций в городе не наблюдалось, а силовики начали огораживать центральную площадь, где было скопление милицейских машин, о чем молодой человек написал в местном чате о ГАИ в телеграме.

Позже в Плещеницах возмущенные действиями властей местные жители вышли на площадь, где 14 августа с ними общался начальник РОВД Сергей Лосич. Они также выражали свое возмущение задержанием Юрия Кривошея и задавали вопросы о его причинах. Как потом рассказывали парню, люди поставили ультиматум: если его не выпустят, то они пойдут с митингом к РОВД — требовать его освобождения. В итоге Юрий вышел на свободу досрочно: вечером следующего дня.

Сам молодой человек подозревает, что его задержание могло планироваться заранее, потому что такие слухи появились среди его знакомых. Возможно, это связано с его активностью в городском телеграм-канале и чате о местной ГАИ.

— Самое интересное, что за два дня до этих событий мне начали звонить люди и спрашивать, правда ли, что меня задержали. И звонило очень много людей. Я предполагаю, что слух о моем задержании пошел именно тогда. Я в тот момент не придал этому значения, но получается, что это планировалось заранее. В местном телеграм-канале, который освещал обычные городские происшествия и проблемы, я был кем-то вроде одного из модераторов. Может, они думали, что если меня задержат, то туда перестанут писать. Но получилось наоборот: там возросла активность, после моего задержания была куча сообщений по этому поводу. Когда сидел в ИВС, ко мне в камеру приходили, искали телефон, чтобы все это удалить, — говорит Юрий Кривошей.

По его словам, в ИВС он видел много людей, задержанных за протестную активность или, по их словам, по надуманным обвинениям, связанным с ситуацией после выборов.

— Почти весь ИВС Логойска был забит людьми. Кто-то вышел на митинг, кто-то написал во "ВКонтакте" призыв приходить на выборы только 9 августа вечером и фотографировать бюллетени — были разные люди.

Фото из личного архива Юрия Кривошея, сделанное через пять дней после его освобождения

После своего освобождения молодой человек написал заявление об избиении в Следственный комитет и зафиксировал полученные травмы на экспертизе: серьезные гематомы на ногах, плече, руке. Он не может со стопроцентной уверенностью сказать, кто именно его избивал в машине, но склоняется к мысли, что это были сотрудники местного РОВД.

— Я предполагаю, что люди в черной форме без опознавательных знаков были из Логойского РОВД. Когда меня туда привезли, я видел некоторых из сотрудников в похожей форме без масок, а многих я знаю в лицо. Когда ехали, то, конечно, никого не удалось рассмотреть: я лежал и не двигался, ни о каком сопротивлении не было и речи, потому что знал, что если что-то предпринять, то перепадет еще больше.

Юрий собирается также подавать жалобу в Верховный суд на решение об административном аресте и надеется, что справедливость восторжествует. Хотя, по его словам, высшая инстанция может как отменить вынесенное местным судом решение, так и отправить его самого досиживать срок или даже увеличить его до 15 суток. Но парень не хочет, чтобы в его биографии была подобная страница, так как снова устроиться в МЧС с «административкой» будет сложно.

— Есть такая практика в МЧС в последнее время: со всеми, кто участвовал в протестных мероприятиях или оказался в поле зрения правоохранительных органов, даже с теми, кто попал ни за что и на кого не составили протокол, расторгли контракт. Но с возможностью потом вернуться. Я сам об этом знаю, общался с коллегами. Мне тоже говорили: напиши сейчас по собственному желанию, когда-нибудь восстановишься. Но затем я увидел такое отношение руководства, как будто я действительно злостный нарушитель, а все то, за что меня судили, — правда. Меня даже не стали слушать, когда я говорил, что у меня есть свидетели. У них была такая позиция: задержали — значит, виноват.

Молодой человек говорит, что его коллеги реагировали на события по-разному, но в основном были в шоке от того, что происходит в стране. Некоторые из них высказывали ему слова поддержки, но были и такие, кто говорил, что верит в его виновность. Юрий в свое время окончил Гомельский инженерный институт МЧС и проработал по специальности почти 11 лет. По его словам, ему хотелось бы вернуться на службу, но, судя по всему, в нынешних условиях в ближайшее время это будет невозможно. Пока Юрий занят поиском работы, так как у семьи есть довольно большой кредит на строительство дома.

Ситуацию с увольнением Юрия Кривошея из МЧС прокомментировал официальный представитель министерства Виталий Новицкий.

— В организации любой формы собственности существуют порядок, требования и правила, соблюдать которые при приеме на работу, а уж тем более на службу, обязуется каждый работник. Наш уже бывший коллега 11 августа подал рапорт на увольнение, выражая тем самым свое несогласие с установленным порядком, который до этого времени его устраивал. Его просьба была удовлетворена. Что касается повторного приема на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, то такая практика существует.

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