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«Начните с малого - с итальянской забастовки!»

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  • 26.08.2020, 17:43
  • 4,461
«Начните с малого - с итальянской забастовки!»

Это тот же самый экономический способ воздействия.

Отсидеться в сторонке не получится. Кому, как не нам, рабочим, известны экономические рычаги воздействия на начальников.

«Хочу обратиться к «бытовочным» протестующим, тем, кто пока готов бастовать только в бытовках, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Начните с малого - с итальянской забастовки!

Да, не все готовы выйти к центральной проходной своих заводов. Но кому, как не нам, рабочим, известны экономические рычаги воздействия на начальников.

Когда у начальства горит план, они идут к нам и предлагают остаться за сверхурочные в нарушение всех норм трудового законодательства, выйти в субботу за двойную оплату и премию.

Забастовки, не важно какие - итальянские или белорусские - это тот же самый экономический способ воздействия только масштаб другой и, соответственно, цена другая.

Начните с малого - с итальянской забастовки! Никаких сверхурочных и работы по субботам ни за двойную ни за тройную.

В данной ситуации не удастся отсидеться в сторонке. Пусть Иванов бастует, а мы будет пополнять семейный бюджет - так не пойдет. Чем дольше будет агония, тем тяжелее будет выход».

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