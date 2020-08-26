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Форум в Давосе перенесли с января на начало лета 2021 года

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  • 26.08.2020, 18:09
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Форум в Давосе перенесли с января на начало лета 2021 года
фото с сайта: ukrinform.ru

Причина смены даты проведения - пандемия COVID-19.

Сегодня, 26 августа, стало известно, что всемирный экономический форум (ВЭФ), который ежегодно проходит в швейцарском Давосе, перенесли на лето 2021 из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает CNBC, пишет «Зеркало недели».

Согласно заявлению организаторов форума ВЭФ-2021, проведение которого было запланировано в январе, форум перенесут на начало лета следующего года.

Организатор мероприятия Адриан Монк отметил, что такое решение не было легким, однако, по мнению экспертов, форум не может пройти безопасно в январе из-за пандемии коронавируса в мире.

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