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Президент Литвы о Лукашенко: Чем больше страха у режима, тем неадекватнее реакция

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  • 26.08.2020, 18:32
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Президент Литвы о Лукашенко: Чем больше страха у режима, тем неадекватнее реакция
Фото: delfi.lt
Гитанас Науседа

Белорусы не забудут и не простят.

Власти Беларуси неадекватно реагируют на протестующих граждан, говорит президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает delfi.lt.

"В какой-то момент показалось, что насилия будет меньше, наметился переход к деэскалации, но, увы, события последнего времени показывают, что ситуация снова ухудшается. Видимо, чем больше страха у режима, тем неадекватнее реакция на ситуацию и тем грубее обращение со своими людьми", - сказал Науседа.

"Полагаю, у людей хорошая память и они не забудут того, что делалось в отношении них", - добавил глава государства.

"Когда видишь эти фотографии, когда видишь статистику и когда частично статистику или случаи не видишь, потому что они скрыты и судьбы этих людей неизвестны, нужны ли еще дополнительные доказательства того, что насилие имеет место", - задал Науседа риторический вопрос.

Он также заверил, что сообщения белорусских властей о якобы усилении формирований НАТО в странах Балтии и Польше являются недостоверными, а укрепление вооруженных сил (ВС) соседнего государства на границе носит "показательный характер".

Министерство обороны Беларуси в понедельник начало третий этап тщательной проверки боевой готовности ВС и объявило полную боевую готовность в некоторых воинских подразделениях.

"На мой взгляд, они (сообщения) предназначены преимущественно для внутреннего рынка. С их помощью, вероятно, можно привлечь внимание жителей Беларуси к каким-то мнимым внешним угрозам. Так уж бывает, что часть государств таким образом пытается решать внутренние проблемы - через поиски внешнего врага", - объяснил глава государства.

"Если кому-то кажется, что идет концентрация сил НАТО, то нужно предоставить доказательства, как это происходит. А так-то этого не происходит, я это знаю (...). Думаю, что то, что делается (в Беларуси) - это действия показательного характера, на которые нам не следует реагировать, и нам не следует поддаваться провокациям", - добавил он.

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