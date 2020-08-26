Какой будет погода до конца недели 26.08.2020, 18:35

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Прогноз погоды по Беларуси на 27-29 августа.

27 августа погоду будут определять фронтальные разделы от атлантического циклона, смещающегося на территорию Псковской области России. Ожидается преобладание облачной погоды, пишет pogoda.by.

Временами пройдут дожди, местами будут отмечаться грозы и сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы по юго-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +15..+21°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

28 августа погоду в стране будут формировать атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, распространяющаяся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +16..+22°С.

29 августа ночью страна будет находиться в области повышенного атмосферного давления и в прохладной воздушной массе. Утром и днем в западных и центральных районах скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы. Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, местами +4..+6°С; днем +16..+23°С, по югу +24..+28°С.